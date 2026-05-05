Judge pega su 14mo jonrón e impulsa victoria 12-1 de los Yankees sobre los Orioles

Aaron Judge puso a Nueva York al frente en la primera entrada con su 14to jonrón, el mayor total de las Grandes Ligas, como parte de una noche de cuatro carreras impulsadas, y los Yankees arrollaron el lunes 12-1 a los Orioles de Baltimore para completar la barrida de cuatro juegos y lograr su 14ta victoria en 16 partidos.

Judge conectó con cuenta llena de Shane Baz (1-3) hacia el bullpen de los Yankees en el jardín derecho-central para una ventaja de 2-0, y añadió un sencillo de dos carreras en una octava entrada de seis anotaciones ante Lou Trivino, quien debutó con los Orioles.

Judge lidera las Grandes Ligas con seis jonrones en la primera entrada este año y suma 91 en su carrera, solo por detrás de los 126 de Babe Ruth y los 103 de Mickey Mantle entre los Yankees. Este fue el 53mo cuadrangular de Judge en 124 juegos contra los Orioles.

Cody Bellinger impulsó tres carreras, incluido un triple de dos anotaciones ante Trivino.

Nueva York (24-11), el mejor de la Liga Americana, quedó 13 juegos por encima de .500, su máximo de la temporada, y superó a los Orioles 39-10 en la serie.

Baltimore (15-20) perdió por quinta vez consecutiva y cayó a cinco juegos por debajo de .500, su peor marca de la campaña. Adley Rutschman hizo el último out y quedó de 17-1 en la serie.

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