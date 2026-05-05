Los Filis vencen 1-0 a los Marlins con jonrón de Harper y seis entradas sólidas de Nola

Bryce Harper conectó un jonrón, un doble y un sencillo, Aaron Nola trabajó seis sólidas entradas y los Filis de Filadelfia vencieron 1-0 a los Marlins de Miami la noche del lunes.

El cubano Adolis García tuvo dos hits por los Filis, que ganaron tres de cuatro juegos en Miami y mejoraron a 6-1 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Nola (2-3) se recuperó tras dos aperturas consecutivas complicadas, al permitir cinco imparables y ponchar a cinco. El derecho recibió 11 carreras y 13 hits en un total de nueve entradas en sus dos presentaciones previas.

Tanner Banks relevó a Nola y sacó los tres outs en la séptima. Luego el venezolano José Alvarado lanzó una octava perfecta. El cerrador Brad Keller trabajó la novena pese a permitir dos sencillos y consiguió su segundo salvamento.

El receptor de los Filis, Garrett Stubbs, puso fuera a Jakob Marsee en el tercer inning y al dominicano Otto López en el cuarto en intentos de robo de base. Fue la primera vez que Stubbs retiró a dos corredores en una misma jornada.

Harper puso a los Filis en la pizarra con su cuadrangular en el tercer rollo. Conectó un lanzamiento tipo sweeper del abridor de los Marlins, Janson Junk (2-3), que recorrió una distancia estimada de 393 pies y superó la barda por el jardín entre derecho y central para su séptimo cuadrangular.

El receptor novato de los Marlins, Joe Mack, se fue de 3-0 en su debut en las Grandes Ligas. Mack, considerado el quinto mejor prospecto receptor de las Grandes Ligas, fue llamado desde Triple-A el lunes.

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