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Jonrón de Church impulsa a los Cardenales por 5-3 sobre los Marlins

CARDENALES MARLINS
CARDENALES MARLINS (AP)

Nathan Church conectó un jonrón de dos carreras y Alec Burleson impulsó dos para respaldar una sólida apertura de Dustin May, y los Cardenales de San Luis vencieron la noche del martes por 5-3 a los Marlins de Miami.

May (3-2) permitió un jonrón abriendo el juego a Jakob Marsee —su primero de la temporada—, pero luego se asentó. Se fue con un corredor en base y un out en la sexta entrada, tras permitir una carrera y seis hits. Justin Bruihl lo relevó con 1 1/3 entradas sin permitir carreras.

Ryne Stanek dio tres bases por bolas para llenar las bases con dos outs en la octava y salió después de que un sencillo de dos carreras de Heriberto Hernández recortó la ventaja de St. Louis a 5-3. El dominicano George Soriano ponchó a Connor Norby para terminar la amenaza.

Riley O’Brien lanzó una novena entrada en blanco para su séptimo salvamento en ocho oportunidades.

Paddack permitió cinco carreras y ocho hits en 4 2/3 entradas, pero ponchó a siete. John King consiguió el último out y luego lanzó una sexta entrada sin permitir carreras.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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