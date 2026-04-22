La FIA busca frenar el peligroso diferencial de velocidad tras el choque de Bearman

La repetición del accidente a alta velocidad que dejó a Oliver Bearman cojeando y alarmó al paddock de la Fórmula 1 “básicamente debería evitarse” con cambios reglamentarios a partir de la carrera de la próxima semana en Miami, informó el organismo rector de la F1.

Bearman circulaba a unos 306 km/h cuando se salió de la pista y se estrelló contra la barrera mientras intentaba evitar el auto más lento del argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón del mes pasado.

La diferencia de velocidad entre ambos era de alrededor de 30 mph (50 km/h) debido a características clave de los coches de 2026. Bearman estaba usando su modo “boost” para obtener potencia eléctrica adicional, mientras que Colapinto tenía poca carga eléctrica.

“A veces tenemos casos en los que un coche está desplegando muy poca potencia porque está cargando sus baterías y otro está intentando adelantar y se aproxima a una velocidad bastante alta”, explicó en una declaración en video el miércoles Nikolas Tombazis, quien ha supervisado el desarrollo y los cambios de las reglas de 2026 como director de monoplazas de la FIA. “Eso ha sido obviamente un tema de seguridad y hemos estado discutiendo cómo resolverlo”.

Tombazis sostuvo que restringir el impacto del modo boost y reducir la potencia eléctrica máxima permitida en “partes específicas de los circuitos, quizá donde tenemos curvas o donde son un poco más revirados” podría evitar que se repita. Bearman había estado usando el "boost" en un tramo curvo cuando se acercaba a Colapinto.

“Así que, en ese sentido, significa que el tipo de problema que vimos con el accidente de Ollie Bearman en Suzuka básicamente debería evitarse a partir de la próxima carrera”.

Bearman comentó la semana pasada en el podcast “Up To Speed” que la gran diferencia de velocidad entre él y Colapinto fue un “resultado desafortunado de estas regulaciones”, y que el argentino debería haberle dejado más espacio por ese motivo.

“Tuve suerte de no golpearlo. Habría sido mucho, mucho peor si lo hubiera hecho”, expresó el británico.

Tombazis indicó que la FIA verá cómo se desarrollan las próximas carreras y presionará para introducir más cambios si es necesario. Eso por lo general requiere el acuerdo de los equipos y los fabricantes de motores, pero la FIA puede intervenir por su cuenta por motivos urgentes de seguridad.

“No es que ahora el trabajo esté hecho y todos podamos irnos de vacaciones”, manifestó Tombazis. “Seguiremos monitoreando. Seguiremos revisando y analizando y demás. Y, si se necesitan más intervenciones, por supuesto no dudaremos en tomarlas”.

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