Markkanen anota 30 y Jazz domina el último cuarto para vencer a Nets por 123-110

AP Noticias
Jueves, 04 de diciembre de 2025 23:34 EST
JAZZ-NETS
JAZZ-NETS (AP)

Lauri Markkanen anotó 30 puntos, Keyonte George sumó 29 y el Jazz de Utah se valió de un enorme último cuarto para derrotar el jueves 123-110 a los Nets de Brooklyn.

El Jazz superó a los Nets por 42-20 en el último cuarto después de haber estado 15 puntos abajo en la primera mitad. Markkanen y George casi superaron a los Nets por sí solos, combinándose para 18 puntos.

Kyle Filipowski anotó 15 puntos y Walter Clayton Jr. añadió 13 desde el banquillo por Utah, que atinó 14 de 22 disparos (63,6%) en el cuarto periodo.

Noah Clowney anotó 29 puntos y Ziaire Williams sumó 23 desde el banquillo por los Nets, quienes vieron interrumpida su racha de dos victorias consecutivas.

Con el duelo empatado a 98 con 6:29 minutos restantes, George encestó dos triples consecutivos. Williams respondió con otro enceste de tres puntos que puso el marcador 104-101.

En la posesión siguiente, Tyrese Martin perdió el balón tras pisar fuera de la cancha y Bryce Sensabaugh fue objeto de falta en un intento de triple, convirtiendo dos tiros libres para extender la ventaja a 106-101.

Filipowski conectó luego otro triple y Markkanen siguió con uno propio después de la bandeja de Clowney con 3:39 por jugar para poner el marcador 112-103.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

