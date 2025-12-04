Porter anota 33 puntos y conduce a Nets hacia victoria 113-103 sobre Bulls, su 2do triunfo seguido

Michael Porter Jr. anotó 33 puntos y consiguió diez rebotes por los Nets de Brooklyn, quienes hilvanaron victorias por primera vez en la campaña, al vencer el miércoles 113-103 a los Bulls de Chicago.

Noah Clowney anotó 18 de sus 20 puntos en la segunda mitad para ayudar a que los Nets mejoraran su récord a 5-16. Nic Claxton sumó 14 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes.

Josh Giddey registró 28 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para su quinto triple-doble de la temporada por Chicago. Los Bulls cayeron a 9-12 tras sufrir su quinta derrota consecutiva.

Chicago careció de siete jugadores lesionados, incluido el novato Noa Essengue, la 12ª selección general en el draft de la NBA, quien se someterá a una cirugía en el hombro izquierdo y se perderá el resto de la temporada.

Porter había brillado el lunes con 35 puntos, su número más alto de la temporada, en una victoria como local por 116-103 sobre Charlotte. Contra Chicago, Porter encestó cuatro de sus cinco triples en la segunda mitad.

Brooklyn se recuperó así, después de que Chicago redujo la ventaja de los Nets a tan sólo cinco puntos.

