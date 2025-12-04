Stay up to date with notifications from The Independent

Porter anota 33 puntos y conduce a Nets hacia victoria 113-103 sobre Bulls, su 2do triunfo seguido

AP Noticias
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 23:43 EST
NETS-BULLS
NETS-BULLS (AP)

Michael Porter Jr. anotó 33 puntos y consiguió diez rebotes por los Nets de Brooklyn, quienes hilvanaron victorias por primera vez en la campaña, al vencer el miércoles 113-103 a los Bulls de Chicago.

Noah Clowney anotó 18 de sus 20 puntos en la segunda mitad para ayudar a que los Nets mejoraran su récord a 5-16. Nic Claxton sumó 14 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes.

Josh Giddey registró 28 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para su quinto triple-doble de la temporada por Chicago. Los Bulls cayeron a 9-12 tras sufrir su quinta derrota consecutiva.

Chicago careció de siete jugadores lesionados, incluido el novato Noa Essengue, la 12ª selección general en el draft de la NBA, quien se someterá a una cirugía en el hombro izquierdo y se perderá el resto de la temporada.

Porter había brillado el lunes con 35 puntos, su número más alto de la temporada, en una victoria como local por 116-103 sobre Charlotte. Contra Chicago, Porter encestó cuatro de sus cinco triples en la segunda mitad.

Relacionados

Brooklyn se recuperó así, después de que Chicago redujo la ventaja de los Nets a tan sólo cinco puntos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

