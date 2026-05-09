Mark Vientos pega jonrón y doble decisivo en la 10ma por Mets, que vencen 3-1 a Diamondbacks

Mark Vientos abrió la décima entrada con un doble que rompió el empate, después de disparar un jonrón solitario, para que los Mets de Nueva York se impusieran el viernes 3-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Los colistas Mets (15-23) han ganado cuatro de cinco encuentros y tienen marca de 5-2 en una gira de nueve visitas, después de haber perdido 17 de 20 en total.

Vientos conectó su doble por la línea del jardín izquierdo en el primer lanzamiento que vio de Kevin Ginkel (1-2) para que anotara el corredor automático Brett Baty desde la segunda base. Carson Benge siguió con otro doble productor para poner el encuentro 3-1.

Tobias Myers trabajó la décima entrada para conseguir el primer salvamento de su carrera, al ponchar al venezolano Ildemaro Vargas, con lo cual puso fin al juego.

Arizona llenó las bases contra Luke Weaver en la séptima entrada, pero el derecho indujo un rodado débil del dominicano Geraldo Perdomo para acabar con la amenaza. Weaver, Brooks Raley, Devin Williams (2-1) y Myers lanzaron una entrada por cabeza sin permitir carreras como relevistas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes