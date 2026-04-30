El gran juego de Contreras ayuda a Cerveceros a superar baja de Woodruff en paliza 13-1 a Dbacks

El venezolano William Contreras se fue de 4-4 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas y los Cerveceros de Milwaukee superaron la salida temprana de Brandon Woodruff para aplastar el jueves 13-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Los Cerveceros ganaron dos de tres a Arizona para cerrar 3-3 una estadía en casa.

Woodruff tenía cuenta de 1-0 ante Nolan Arenado cuando tuvo que abandonar con un out en la segunda entrada. El dos veces All-Star no superó las 86.9 mph en ninguno de sus 21 lanzamientos, y su velocidad promedio de la recta fue de 85.4 mph.

Contreras conectó un doble impulsor en la primera entrada y un jonrón de dos carreras en la tercera. Pegó un sencillo impulsor en la cuarta, recibió base por bolas en la sexta y volvió a conectar un sencillo en la octava.

Sal Frelick conectó un jonrón y Tyler Black y el venezolano Luis Rengifo impulsaron tres carreras cada uno por los Cerveceros. Contreras y Garrett Mitchell anotaron tres carreras cada uno.

El derecho de Arizona Michael Soroka (4-1) permitió ocho carreras en poco más de tres entradas, mientras su efectividad se disparó de 2.60 a 4.70. Enfrentó a cuatro bateadores en la cuarta, pero no retiró a ninguno.

Shane Drohan (1-1) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas tras permitir una carrera en cuatro entradas de relevo.

El venezolano Ildemaro Vargas se fue de 4-2 por Arizona. Ha conectado de hit en cada uno de sus 23 juegos disputados esta temporada. Vargas suma una racha general de 26 juegos consecutivos bateando de hit, incluidos sus últimos tres partidos de 2025.

Vargas igualó la segunda racha más larga de hits de cualquier jugador para iniciar una temporada desde 1940, según el Elias Sports Bureau. Ron LeFlore, de Detroit, tuvo una racha de 30 juegos bateando de hit para comenzar la temporada de 1976. Edgar Renteria, de Atlanta, conectó de hit en sus primeros 23 juegos en 2006.

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