Mark Sanchez es liberado tras arresto por pelea de estacionamiento y apuñalamiento

El exquarterback de la NFL y analista deportivo Mark Sanchez fue liberado de custodia el domingo, aproximadamente una semana después de que la policía informara que fue apuñalado durante una pelea con un conductor de camión fuera de un hotel en Indianápolis.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis confirmó la liberación de Sanchez, quien enfrenta un cargo de agresión grave, junto con varios cargos menores, por lo que los fiscales han dicho que fue una pelea por un estacionamiento.

Un informe policial indica que Sanchez, de 38 años, con olor a alcohol, abordó a Perry Tole, de 69 años, quien había estacionado su camión en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis el cuatro de octubre. Tole afirmó en una demanda presentada el lunes que Sanchez entró al camión sin permiso, bloqueó físicamente y empujó a Tole, quien entonces roció a Sanchez con gas pimienta.

Las autoridades dijeron que cuando Sanchez avanzó después de ser rociado, Tole sacó un cuchillo para defenderse.

Sanchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según un informe policial. Una imagen de Tole circulando en línea lo muestra con un collarín en una cama de hospital, cubierto de sangre con un corte profundo en el costado de su rostro.

Sanchez estaba en Indianápolis para la cobertura de Fox del partido del domingo pasado entre los Colts y los Raiders de Las Vegas.

Sanchez tuvo una carrera de diez años en la NFL antes de retirarse en 2019. Pasó cuatro temporadas con los Jets de Nueva York y también apareció en juegos con Filadelfia, Dallas y Washington.

Fue analista de ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de juegos en 2021.

Un abogado defensor de Sanchez no respondió de inmediato a un mensaje telefónico solicitando comentarios.

