Bichette fuera del roster de los Azulejos, Scherzer y Bassitt activos y Woo regresa con Marineros

El campocorto lesionado de Azulejos, Bo Bichette, quedó fuera de la lista para la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Marineros de Seattle, que comienza este domingo en Toronto. Pero el tres veces ganador del Premio Cy Young, Max Scherzer, y el lanzador derecho Chris Bassitt fueron activados después de perderse la victoria en la Serie Divisional sobre los Yankees.

Seattle hizo dos cambios en la lista que venció a Detroit en la ronda de la Serie Divisional, con el regreso del as derecho Bryan Woo.

Woo, quien fue All-Star por primera vez esta temporada, tiene 25 años y no ha lanzado desde el 19 de septiembre debido a una inflamación pectoral. Terminó con un récord de 15-7, una efectividad de 2.94 y 198 ponches en 186 2/3 entradas de la temporada regular.

Bichette corrió las bases el sábado, la primera vez que lo hacía desde que se torció la rodilla izquierda el mes pasado. Pero el dos veces líder de hits de la Liga Americana y dos veces elegido al Juego de Estrellas hizo una mueca mientras rodeaba la segunda base, se detuvo y salió del campo sacudiendo la cabeza.

Bichette terminó segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de Nueva York con un promedio de bateo de .311. Bichette se lesionó el seis de septiembre en una colisión con el receptor de los Yankees, Austin Wells, y no ha jugado desde entonces.

Los 13 jugadores de posición de Toronto para la ALCS son el mismo grupo que anotó 34 carreras en 34 entradas contra los Yankees.

Scherzer, ocho veces elegido All-Star, tuvo un récord de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas después de acordar un contrato de un año por 15,5 millones de dólares. No lanzó entre el 29 de marzo y el 25 de junio debido a una inflamación en el pulgar derecho.

Scherzer tuvo un récord de 1-3 con una efectividad de 9.00 en sus últimas seis aperturas.

Bassitt tuvo un récord de 11-nueve con una efectividad de 3.96 en 32 apariciones, todas menos una como titular.

Scherzer y Bassitt ocuparon los lugares de dos relevistas, el zurdo Justin Bruihl y el derecho Tommy Nance.

Además de Woo, los Marineros añadieron al jugador utilitario Miles Mastrobuoni para la ALCS. Ocupan los lugares del jardinero Luke Raley y el infielder Ben Williamson.

Hay tres receptores entre los 13 jugadores de posición de Seattle, incluyendo a Cal Raleigh, Mitch Garver y Harry Ford.

