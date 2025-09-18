Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Marineros vencen 2-0 a Reales y empatan con Astros en el primer lugar del Oeste de la AL

Associated Press
Jueves, 18 de septiembre de 2025 17:31 EDT
MARINEROS REALES
MARINEROS REALES (AP)

El dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas permitiendo solo tres hits, su compatriota Jorge Polanco y J.P. Crawford impulsaron carreras, y los Marineros de Seattle vencieron el jueves 2-0 a los Reales de Kansas City para volver a empatar en el primer lugar con los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.

Los Marineros se dirigen a Houston para una serie de tres juegos que comienza la noche del viernes.

El venezolano Eduard Bazardo y Gabe Speier lanzaron una entrada cada uno para Seattle. El mexicano Andrés Muñoz dejó a dos corredores en base en la novena al ponchar a Adam Frazier con tres lanzamientos para su 36º salvamento.

Por los Marineros, el dominicano Victor Robles con una anotada.

Por los Reales, el venezolano Salvador Perez de 3-1.

Relacionados

Castillo (10-8) se enfrentó al lanzador de Kansas City, Stephen Kolek, quien permitió dos carreras —una de ellas sucia— mientras lanzaba hasta la octava entrada.

Castillo y Kolek (5-6) solo permitieron un par de corredores en las primeras cuatro entradas, y ambas veces fueron en hits consecutivos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in