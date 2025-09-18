Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jonrón de Altuve impulsa a Astros a barrer a Rangers y liderar el Oeste de la Liga Americana

Associated Press
Jueves, 18 de septiembre de 2025 00:04 EDT
RANGERS ASTROS
RANGERS ASTROS (AP)

El venezolano José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Jeremy Peña bateó un cuadrangular y un doble la noche del miércoles para ayudar a los Astros de Houston vencer 5-2 a los Rangers de Texas y completar una barrida.

La victoria, junto con la derrota de Seattle ante Kansas City, coloca a los Astros medio juego por delante de los Marineros en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

El juego estaba empatado 2-2 cuando el boricua Carlos Correa conectó un sencillo para comenzar el tercer inning. El jonrón de Altuve contra Jacob deGrom (12-8) puso a los Astros arriba 4-2.

El mexicano Alejandro Osuna conectó un sencillo con un out en el segundo y robó la segunda base.

Cristian Javier (2-3) permitió cinco hits y dos carreras en seis sólidas entradas para llevarse la victoria. Bryan King lanzó una novena entrada sin carreras para su segundo salvamento.

Relacionados

DeGrom cedió seis hits y empató su máximo de la temporada con cinco carreras.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Duran de 1-1. El mexicoamericano Rowdy Tellez de 3-1.

Por los Astros, el dominicano Yainer Diaz de 3-1 con dos producidas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in