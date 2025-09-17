Brock Purdy regresa a entrenamientos y podría jugar el domingo ante Arizona

El quarterback de los 49ers de San Francisco, Brock Purdy, regresó a los entrenamientos el miércoles y tiene la posibilidad de jugar esta semana después de perderse un partido por una lesión en un dedo de un pie.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que Purdy estaría limitado en la práctica debido a la lesión en el dedo y a un problema en el hombro izquierdo, pero podría estar lo suficientemente saludable para jugar el domingo contra Arizona.

Purdy se lastimó el dedo del pie en la primera mitad del partido inaugural de la temporada en Seattle, pero jugó a pesar de la lesión. Lideró una serie que derivó en el touchdown del triunfo, culminada con un pase de cuatro yardas a Jake Tonges. Purdy completó 26 de 35 pases para 277 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones contra los Seahawks.

La lesión fue descrita como similar a un esguince del dedo gordo del pie. El equipo indicó que se analizaría la condición de Purdy cada semana. Ahora tiene la oportunidad de jugar después de perderse solo un partido.

Purdy se perdió dos partidos la temporada pasada por lesiones, quedándose fuera de un encuentro por una dolencia en el hombro derecho y otro por un problema en el codo derecho. Esos son los únicos partidos que se ha perdido por lesiones desde que asumió como titular a finales de la temporada 2022.

Sufrió una lesión significativa en el codo derecho en la final de la Conferencia Nacional de 2022 que requirió cirugía, pero regresó para el partido inaugural de la temporada siguiente.

Mac Jones se desempeñó bien como reemplazo de Purdy en su primer partido con San Francisco después de ser firmado en el receso entre campañas como agente libre. Completó 26 de 39 pases para 279 yardas con tres touchdowns y sin intercepciones en la victoria por 26-21 en Nueva Orleans.

Fue el partido más productivo para Jones desde el inicio de la temporada 2022 cuando jugaba en Nueva Inglaterra. Jones fue seleccionado en la primera ronda por los Patriots en 2021 y jugó bien como novato antes de retroceder y perder su puesto. Pasó la temporada pasada como suplente en Jacksonville y ahora está tratando de revivir su carrera con los 49ers.

Los Niners tuvieron a otros jugadores que se perdieron la práctica el miércoles. El receptor Jauan Jennings (tobillo), el fullback Kyle Juszczyk (conmoción cerebral), el back defensivo Siran Neal (conmoción cerebral), el ofensivo Spencer Burford (rodilla) y el liniero defensivo Yetur Gross-Matos (rodilla) están ausentes por lesiones.

El tackle izquierdo Trent Williams, el corredor Christian McCaffrey y el ala defensiva Nick Bosa tuvieron días de descanso para veteranos. Williams también está lidiando con una lesión de rodilla y McCaffrey con una dolencia en la pantorrilla, pero se espera que ambos jueguen esta semana.

Movimientos de plantilla

Los 49ers colocaron al guardia izquierdo titular Ben Bartch en la reserva de lesionados con un esguince de tobillo y ascendieron al ala cerrada Brayden Willis del equipo de práctica al plantel activo.

El novato de séptima ronda Connor Colby reemplazó a Bartch en Nueva Orleans y se desempeñó bien en su primera acción extensa en la NFL.

San Francisco también firmó al tackle Brandon Parker para el equipo de práctica como seguro, ya que el tackle suplente Spence Burford está lidiando con una lesión de rodilla.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.