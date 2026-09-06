Marineros suben al colombiano Michael Arroyo para el final de serie ante Atléticos

Los Marineros de Seattle subieron el domingo desde Triple-A al infielder-jardinero colombiano Michael Arroyo, y hará su debut en las Grandes Ligas contra los Atléticos.

El pelotero de 21 años juega en la segunda base y batea octavo en el orden al bate en el cierre de la serie de cuatro juegos entre ambos equipos, mientras Seattle intenta cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Arroyo, originario de Cartagena, Colombia, bateaba para .283 con 18 jonrones, 81 carreras impulsadas y 17 bases robadas en un total combinado de 114 juegos entre Doble-A Arkansas y Triple-A Tacoma.

Arroyo contó que se enteró por primera vez de su ascenso mediante una llamada telefónica de su excompañero cubano de ligas menores Lázaro Montes, quien fue subido a los Marineros desde Tacoma el 1 de septiembre.

“Nunca dejas de intentar creer en ti mismo. Tienes esa confianza en ti y en tu juego. Y gracias a Dios se pudo dar”, afirmó Arroyo, a través de un intérprete.

El mánager de los Marineros, Dan Wilson, comentó que estaba entusiasmado por ver lo que el equipo tiene en Arroyo, quien está clasificado como el prospecto número 45 del béisbol por MLB Pipeline y tercero en el sistema de Seattle.

“Me encanta que sea el tipo de bateador que utiliza todo el campo. Tiene un muy buen sentido para tener un buen turno al bate, como nuestros muchachos, así que es genial tenerlo”, señaló Wilson.

___

Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP