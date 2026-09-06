Springs lanza 7 entradas en blanco, Muncy pega jonrón y Atléticos vencen 6-2 a Marineros

Jeffrey Springs lanzó siete entradas en blanco, Max Muncy conectó un jonrón por segundo día consecutivo y los Atléticos vencieron el sábado 6-2 a los Marineros de Seattle.

Lawrence Butler añadió un jonrón de dos carreras, Henry Bolte y Donovan Walton aportaron sendos hits impulsores, mientras que Geoff Hartlieb y el dominicano Elvis Alvarado se encargaron de las dos últimas entradas.

Los A’s (57-86) han ganado cuatro encuentros seguidos por primera vez desde el 13 de junio.

Los Marineros (66-77) cayeron a su peor marca de la temporada con 11 juegos por debajo de .500, al perder su tercero consecutivo contra los Atléticos. Seattle está a siete juegos del líder Houston en la División Oeste de la Liga Americana y a seis de Cleveland por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Springs (4-13) se recuperó tras una racha complicada en agosto, que incluyó permitir siete carreras en su apertura anterior contra Baltimore el 30 de agosto. Al llegar a Seattle con una efectividad de 6,37, el derecho de 33 años no permitió carreras con dos hits en siete entradas.

Ponchó a seis y dio dos bases por bolas con apenas 81 lanzamientos. Fue la primera victoria de Springs desde el 14 de abril.

Muncy conectó su noveno jonrón de la temporada —un batazo solitario de 428 pies hacia el jardín izquierdo— ante George Kirby (9-11). Muncy agregó un sencillo impulsor en la cuarta para poner el duelo 2-0.

Kirby trabajó 6 2/3 entradas, en las que permitió cuatro carreras con siete hits.

Butler conectó su 13er jonrón de la temporada hacia el jardín izquierdo ante Michael Rucker en la octava.

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