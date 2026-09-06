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Riley Greene pega 2 jonrones e impulsa 4 carreras en triunfo de Tigres, 6-0 sobre Guardianes

Brian Dulik
TIGRES-GUARDIANES
TIGRES-GUARDIANES (AP)

Riley Greene conectó dos vuelacercas solitarios, logró cuatro hits —su máxima cifra de la campaña— e impulsó cuatro carreras, mientras que Framber Valdez lanzó siete entradas para que los Tigres de Detroit doblegaran el sábado 6-0 a los Guardianes de Cleveland.

Los Guardianes, que se mantienen en la tercera posición de comodín de la Liga Americana, apenas llevaron a dos corredores más allá de la primera base y totalizaron tres hits contra Valdez, Kyle Finnegan y Beau Brieske.

Greene sacó la bola por entre el jardín izquierdo y el central ante Parker Messick (11-9) en la primera y la sexta entrada, para darles a los Tigres una ventaja de 3-0.

Conectó además un sencillo para remolcar al venezolano Gleyber Torres en la tercera. En la séptima, pegó un doble para traer a Torres al plato.

Fueron los primeros vuelacercas de Greene desde el 4 de agosto en Seattle y su segundo juego de la temporada con múltiples cuadrangulares. Detroit anotó tres veces en la séptima contra Matt Festa, incluido un sencillo de Ben Malgeri que impulsó a Greene.

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El dominicano Valdez (9-10) permitió tres sencillos al igualar su salida más larga del año. Ponchó a tres y otorgó una sola base por bolas.

El zurdo dejó sin hits a Cleveland después de la segunda entrada.

Messick ponchó a 12, el mayor número de su carrera, en seis entradas. Retiró por la vía del ponche a los tres bateadores en dos ocasiones y permitió tres carreras.

El novato elegido al Juego de Estrellas tiene marca de 0-2 en tres aperturas contra Detroit esta temporada.

Los Tigres ganaron apenas por quinta vez en 21 juegos desde el 14 de agosto.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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