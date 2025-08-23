Marineros activan a Víctor Robles de la lista de lesionados y jugará mientras apela suspensión

El jardinero dominicano de los Marineros de Seattle, Víctor Robles, fue activado de la lista de lesionados de 60 días y es elegible para jugar mientras apela una suspensión de diez juegos.

Robles, de 28 años, se dislocó el hombro izquierdo al hacer una atrapada en salto durante la derrota 5-4 en San Francisco el seis de abril. Está en la alineación titular en el jardín derecho para el encuentro del sábado de Seattle ante los Atléticos.

Para hacer espacio para Robles en el roster activo, Seattle designó a Dylan Moore para asignación. Moore bateó para .193 con nueve jonrones, 19 carreras impulsadas y 12 robos en 88 juegos esta temporada.

Moore, de 33 años, era el jugador con más tiempo en la organización de Seattle, habiendo estado con el equipo desde 2019.

Robles estaba en una asignación de rehabilitación con Tacoma de la Triple-A cuando fue suspendido y multado por las Grandes Ligas por su conducta en la tercera entrada de un juego contra Las Vegas el fin de semana pasado.

Robles estuvo a punto de ser golpeado por un lanzamiento interior de Joey Estes de Las Vegas en la tercera entrada. Después de dar unos pasos detrás del plato, Robles recogió su bate y lo lanzó en dirección a Estes. Fue expulsado de inmediato por el árbitro principal Joe McCarthy.

Robles había sido golpeado por un lanzamiento tres veces en sus cuatro juegos anteriores con Tacoma, incluyendo otra ocasión por Estes. Dio algunos pasos hacia el montículo mientras le gritaba al lanzador, pero fue retenido por McCarthy y sus compañeros de equipo de Tacoma.

Robles se disculpó tras el incidente.

"Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el campo", escribió en una historia de Instagram. “Dejé que mi frustración se apoderara de mí, y entiendo cómo eso pudo haber afectado no solo el juego, sino la energía y el respeto que todos trabajamos tan duro para mantener”.

"Venir de una larga rehabilitación y estar alejado del juego durante la mayor parte de la temporada ha sido un desafío físico y mental. A eso se suma el reciente fallecimiento de mi madre, lo cual ha sido increíblemente difícil, y he estado haciendo mi mejor esfuerzo para mantenerme firme. Eso no es una excusa, pero es un contexto que siento que merecen entender para saber de dónde vengo."

Antes de su lesión, Robles bateaba para .273 con tres carreras impulsadas y tres bases robadas en diez juegos con Seattle.

