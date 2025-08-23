Trevor Story conecta jonrón en triunfo 12-1 de Medias Rojas ante Yankees

Garrett Crochet ponchó a 11 en siete entradas, Trevor Story conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado 12-1 a los Yankees de Nueva York.

El novato Roman Anthony y Alex Bregman impulsaron cada uno una carrera para Boston, que derrotó a Nueva York por octava vez consecutiva después de perder el primer encuentro de la serie de temporada el seis de junio.

Los Medias Rojas, segundos en la División Este de la Liga Nacional detrás de Toronto, se colocaron juego y medio por delante de los Yankees en la división.

Crochet (14-5) tomó el liderazgo de las Grandes Ligas tanto en entradas (166 1/3) como en ponches (207). El zurdo permitió cinco hits, incluyendo el 16mo cuadrangular de Giancarlo Stanton.

Crochet se convirtió en el primer lanzador de Boston desde el venezolano Eduardo Rodríguez en 2019 en superar los 200 ponches en una temporada. También superó los 500 ponches en su carrera.

Story conectó un doble de dos carreras en la tercera entrada contra el novato Will Warren (7-6) y bateó su 20mo vuelacercas en el primer lanzamiento de Warren en la quinta.

El toletero de los Yankees, Aaron Judge, se fue de 4-1 con un doble, pero salió ponchado dos veces y está bateando .218 desde que fue activado de la lista de lesionados el cinco de agosto. Nueva York ha perdido tres seguidos después de una racha de cinco victorias.

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 4-3 con dos anotadas y dos impulsadas.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 3-2. El panameño José Caballero de 2-0.

