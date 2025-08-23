As de Filis Zack Wheeler necesita nueva cirugía y se perderá el resto de la temporada

El as de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, fue diagnosticado con síndrome de salida torácica venosa y requerirá una cirugía adicional que se espera lo mantenga fuera de juego durante seis a ocho meses, anunció el sábado el equipo.

Wheeler tuvo una evaluación de seguimiento después de una cirugía el 18 de agosto para remover un coágulo de sangre de su brazo derecho superior.

Tras recibir una segunda opinión, se le recomendó a Wheeler que se sometiera a una cirugía de descompresión de salida torácica en las próximas semanas. Tal cirugía amenazaría la capacidad de Wheeler para comenzar la temporada 2026 a tiempo.

Wheeler, de 35 años, tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 en 24 aperturas a lo largo de 149 2/3 entradas esta temporada. Sus 195 ponches lideran la Liga Nacional y fue ampliamente considerado como un candidato principal en la carrera por el Cy Young de la Liga Nacional de este año. Wheeler ha sido dos veces subcampeón del Premio Cy Young, terminando segundo en 2021 y 2024.

