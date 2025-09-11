Marginada del Mundial, selección peruana corta relación con técnico Óscar Ibáñez

Luego que Perú se quedó marginado del Mundial por segunda edición consecutiva, la federación de este país anunció el miércoles la salida del entrenador Óscar Ibáñez.

El anuncio fue publicado en las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol. Ibáñez, argentino naturalizado peruano de 58 años, sólo ganó un encuentro de los seis que dirigió, en calidad de interino.

Reemplazó al uruguayo Jorge Fossati y no logró sacar a Perú del penúltimo lugar de la tabla de 10 selecciones participantes en las eliminatorias sudamericanas, donde quedó con 12 puntos.

Los seis primeros avanzaron directamente a la cita mundialista del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. Bolivia, que quedó séptima, disputará un repechaje intercontinental.

La federación no ha indicado quien sucederá a Ibáñez.

“La elección del nuevo comando técnico de la selección absoluta será el resultado de una evaluación exhaustiva”, indica el comunicado.

Ibáñez asumió como seleccionador de la Blanquirroja en febrero. Fossati dejó el timón tras dirigir a la Blanquirroja por más de un año.

Bajo la era Fossati Perú ganó sólo un encuentro de eliminatorias, el triunfo 1-0 ante Uruguay en octubre de 2024.

Perú logró clasificarse al Mundial Rusia 2018 después de 36 años de ausencia, de la mano del argentino Ricardo Gareca. Luego de ser eliminada en la primera ronda, la bicolor logró el segundo lugar en la Copa América 2019.

Después, la selección peruana comenzó a decaer, evidenciando una falta de nuevos jugadores jóvenes. Se quedó fuera del Mundial de Qatar en 2022, luego de caer en el repechaje ante Australia por penales.