Maduro pide reestructurar selección venezolana tras quedar fuera de repechaje al Mundial 2026

El presidente Nicolás Maduro manifestó el miércoles que a semejanza de muchos venezolanos considera necesario que la selección de fútbol de su país sea reestructurada desde sus cimientos para dejar en el olvido el estigma de ser la única de Sudamérica que jamás se ha clasificado al Mundial.

“Ayer tuvimos una dolorosa pérdida”, dijo Maduro en un acto de gobierno televisado. “Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto, una reorganización de la estrategia” y “trabajo de la Vinotinto”.

El comentario de Maduro surgió un día después de que la selección venezolana vio desaparecer el sueño de asegurar el séptimo lugar de la eliminatoria sudamericana para disputar un repechaje intercontinental, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas de la Copa del Mundo.

Los venezolanos desperdiciaron en dos ocasiones la ventaja el martes y acabaron goleados 6-3 por la ya clasificada Colombia, con lo que vieron desvanecerse el sueño de asegurar un puesto en la repesca.

La Vinotinto quedó en el octavo puesto con 18 unidades, dos menos que Bolivia, que se adueñó de la séptima posición y el boleto al repechaje que se disputará en marzo, en México. En su asfixiante estadio, uno de los más altos del mundo, los bolivianos doblegaron 1-0 a Brasil.

Maduro aseveró que en los últimos años el futbol “se masificó y casi que desplazó el béisbol como deporte nacional”.

En Venezuela, a diferencia de los otros nueve contendientes de la eliminatoria sudamericana, el béisbol, y no el fútbol, es el deporte número uno.

“Me hago portavoz” de todos los venezolanos, enfatizó el presidente. “Tenemos con qué competir, llegar y ganar; así que hay que corregir lo que haya que corregir, El día de la Vinotinto llegará y llegará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo”.

Por ahora, luce incierto el futuro del argentino Fernando Batista, el seleccionador de Venezuela, quien la víspera se disculpó con los aficionados por la eliminación.

Pese a sucumbir 3-0 a domicilio ante Argentina el 4 de septiembre, Venezuela llegó a la última fecha dependiendo de sí misma para lograr un pasaje a la repesca intercontinental.

Además del triunfo, a Venezuela le servía una derrota de Bolivia ante Brasil en El Alto, a unos 4.150 metros sobre el nivel del mar. Brasil venía de golear como local 3-0 al eliminado Chile.

Colombia, que había vencido el jueves 3-0 a Bolivia, sumó su segunda victoria seguida, luego de acumular seis partidos sin ganar. En las postrimerías del encuentro, la selección venezolana se lanzó desesperadamente al frente en busca de una remontada, pero los visitantes supieron capitalizar los epsacios dejados atrás para sentenciar la goleada.