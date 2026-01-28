Manu Ginóbili apoya nuevo proyecto de rendimiento deportivo en el sur de Florida

Manu Ginóbili una vez perdió unas Finales de la NBA en Miami, pero la siguiente temporada fue parte del equipo que venció a Miami por el título. Y, como argentino, comprende plenamente el sabor multicultural de la zona y lo que los deportes significan en la región.

Así que ahora, la gran estrella del baloncesto está invirtiendo en el potencial de Miami.

Ginóbili, el exastro de los Spurs de San Antonio, forma parte de un grupo que planea construir lo que se llama el Sports Performance Hub, y lo que su equipo señala como un "proyecto de desarrollo deportivo, educativo y comunitario de próxima generación". Incluirá un estadio planificado para 10.000 asientos para Miami FC, que juega en la United Soccer League, junto con instalaciones de entrenamiento deportivo, una instalación de baloncesto, un internado, un hotel, edificios académicos y más, todo en un solo campus.

La inauguración está prevista para marzo, con planes de apertura en 2028.

“No hay que ser ciego para ver el crecimiento que Miami ha experimentado en los últimos 20 años”, dijo Ginóbili, cuyos Spurs vencieron al Heat en las finales de 2014 después de perder ante Miami la temporada anterior. “Recuerdo cuando comencé a ir a Miami en el 2002, cuando llegué a la NBA, y en lo que se ha convertido es increíble. Y se ha convertido no solo en un centro para América Latina, sino en un centro mundial”.

Hay varios socios trabajando junto a Ginóbili en el proyecto de 280 millones de dólares, financiado de manera privada. Entre ellos: Riccardo Silva, quien es copropietario del Miami FC, y los exjugadores de fútbol Juan Sebastián Verón y Darío Sala. En las últimas semanas, el grupo anunció el nombramiento del veterano ejecutivo deportivo Nick Sakiewicz como su CEO.

“Si ves el trasfondo de cada miembro del equipo de gestión, los atletas profesionales, accionistas, cofundadores, todos devuelven algo a los niños, a la comunidad en muchas áreas como clínicas comunitarias, campamentos, eventos de caridad”, dijo Sala. “Esa es la esencia de lo que es SPH”.

La idea es simple: Conectar lo mejor del entrenamiento deportivo con lo mejor de la academia y hacer que todo esté de alguna manera entrelazado. Estar cerca de Miami, una ciudad crisol de culturas y una puerta de entrada global, también tendrá beneficios obvios, ya que SPH planea tener estudiantes de todo el mundo.

Silva tiene lazos de larga data con Miami, y su equipo Miami FC ha llamado hogar al estadio de la Universidad Internacional de Florida desde 2016. El crecimiento inmobiliario es una constante en el sur de Florida, y Silva dijo que ve el beneficio de ir 35 millas al sur del centro de Miami hacia Homestead, donde, dijo, existe mucho más espacio para el desarrollo.

Homestead está en el extremo sur del condado de Miami-Dade y cuenta, entre otras cosas, con el Homestead-Miami Speedway, que alberga actualmente a la NASCAR, y eventos como el Homestead Championship Rodeo.

Los funcionarios locales han elogiado la idea, y el alcalde Steve Losner dijo a finales del año pasado que la instalación podría "ser un activo increíble, al tiempo que proporciona beneficios a largo plazo para nuestra economía local."

Los documentos presentados a los funcionarios de la ciudad también muestran planes para canchas de tenis y pickleball, senderos para caminar, parques infantiles en la primera fase de construcción, seguidos de la adición de instalaciones de entrenamiento, programas de desarrollo de atletas, centros de tecnología de rendimiento y más.

"Creo que esta academia será tanto una gran ventaja para Miami, como Miami será una gran ventaja para la academia, así que es mutuo", dijo Silva. “Como dijo Manu, es un centro no solo para toda América, sino para todo el mundo”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes