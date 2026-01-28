Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Clippers vencen al Jazz 115-103 y Leonard hila 25 partidos con más de 20 puntos

CLIPPERS-JAZZ
CLIPPERS-JAZZ (AP)

Kawhi Leonard anotó 21 puntos, James Harden sumó 16 unidades y diez asistencias, y los Clippers de Los Ángeles derrotaron el martes 115-103 al Jazz de Utah para conseguir su noveno triunfo en 10 partidos.

Kris Dunn añadió 14 puntos y estableció su mejor récord en la temporada con cinco robos por los Clippers (22-24), quienes tienen la mejor foja en la NBA desde Navidad. Han ganado 16 de sus últimos 19 duelos, inmediatamente después de haber tenido un registro de 3-16 en sus 19 compromisos anteriores.

Los Clippers tomaron el control durante una racha de 10-2 en el tercer cuarto, apoyada en dos robos y bandejas de Dunn, junto con un triple que puso el marcador 73-61. Los Ángeles disfrutó ventajas de dos dígitos el resto del camino.

Lauri Markkanen de Utah regresó después de perderse siete duelos debido a una enfermedad y anotó 19 puntos al atinar cinco de 15 disparos.

Ace Bailey anotó 20 puntos y Brice Sensabaugh añadió 13, pero el Jazz (15-32) ha perdido siete de sus últimos ocho encuentros.

Relacionados

Con Leonard en la cancha, los Clippers tienen un récord de 14-2 en sus últimos 16 encuentros y han ganado siete consecutivos.

Leonard ha anotado al menos 20 puntos en 25 partidos consecutivos. Se une a Bob McAdoo, World B. Free y Blake Griffin como los únicos jugadores en la historia de la franquicia con tal racha.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in