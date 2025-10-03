Manifestantes pro-palestinos se oponen a partido calsificatorio de Italia contra Israel

Manifestantes pro-palestinos se acercaron el viernes a las puertas del centro de entrenamiento del equipo de fútbol de Italia para exigir que no se juegue su próximo partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Israel debido a la guerra en Gaza.

La protesta fue parte de una huelga nacional que también reaccionaba a una misión de ayuda bloqueada por las fuerzas israelíes.

Italia tiene programado recibir a Israel en Údine el 14 de octubre. Sin embargo, la UEFA está considerando suspender a Israel debido a la guerra. Los jugadores no estaban en el centro de entrenamiento de Coverciano en Florencia, pero el equipo se reunirá allí el lunes.

Los manifestantes parecían comportarse pacíficamente al otro lado de la calle del complejo de fútbol, sosteniendo en alto una pancarta que decía en italiano: "Detengamos el sionismo con la resistencia". Un líder de la protesta tomó un micrófono y gritó: "¿Cómo pueden seguir permitiendo que Israel, un estado sionista y criminal, juegue partidos de fútbol?"

Decenas de protestas han estallado en toda Italia desde la noche del miércoles, después de que la marina israelí interceptara la Flotilla Global Sumud, deteniendo a sus activistas.

El viernes, trabajadores y estudiantes salieron a las calles después de que los sindicatos más grandes del país convocaran una huelga general de un día en solidaridad con los palestinos y la flotilla. Cientos de trenes fueron cancelados o retrasados, al igual que varios vuelos nacionales, y muchas escuelas privadas y públicas cerraron.

