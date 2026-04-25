Spurs vencen 120-108 a Trail Blazers sin Wembanyama y toman ventaja 2-1 en la serie

Stephon Castle anotó 33 puntos y los Spurs de San Antonio superaron la ausencia de Victor Wembanyama para vencer 120-108 a los Trail Blazers de Portland la noche del viernes y tomar ventaja de 2-1 en la serie.

Dylan Harper sumó 27 unidades y 10 rebotes para los Spurs, que llegaron a estar abajo por 15 en el tercer cuarto. El cuarto partido de la serie de primera ronda de playoffs de la NBA se jugará el domingo en el Moda Center.

Antes del partido, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, anunció que Wembanyama no jugaría mientras continúa recuperándose de una conmoción cerebral que sufrió en el segundo partido la noche del martes.

Jrue Holiday anotó 29 tantos por los Trail Blazers, que disputaban su primer partido de playoffs en casa desde 2021, pero al final no pudieron aprovechar la ausencia de Wembanyama.

Portland ganaba 82-67 en el tercer cuarto, pero los Spurs reaccionaron con una racha de 21-5 para irse al último periodo con ventaja de 88-87. Un tiro en suspensión hacia atrás de Castle y un par de tiros libres le dieron a los Spurs una ventaja de 105-95 a mitad del cuarto periodo y los Trail Blazers se derrumbaron.

Wembanyama —el primer Jugador Defensivo del Año elegido por unanimidad en la liga y uno de los tres finalistas al premio al Jugador Más Valioso— cayó en el segundo cuarto de la derrota de los Spurs por 106-103 en el segundo partido en San Antonio.

Johnson no quiso dar más detalles sobre el estado de Wembanyama y se limitó a decir que estaba progresando. Esta temporada promedió 25 puntos, 11,5 rebotes, 3,1 asistencias y el mejor registro de la liga con 3,1 tapones por partido. Se desconocía su situación para el partido del domingo.

Luke Kornet fue titular ante los Trail Blazers mientras Wembanyama observaba desde el banquillo, y terminó con 14 puntos y 10 rebotes.

Portland encadenó una racha de 15-2 en la primera mitad para ponerse arriba 50-43 y se fue al descanso con ventaja de 65-59 tras un triple de Jerami Grant.

En los instantes finales de la primera mitad, a Fox le señalaron una falta ofensiva cuando cargó hacia el aro y golpeó con el codo en la cara a Deni Avdija. Johnson impugnó la decisión y se revocó para marcar falta defensiva a Avdija, a quien se le astilló un diente, pero siguió jugando.

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