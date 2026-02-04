Man City vence 3-1 a Newcastle y enfrentará al Arsenal en la final de la Copa de Liga

El Manchester City enfrentará al Arsenal en la final de la Copa de la Liga Inglesa.

Los dos equipos que se encuentran en la cima de la Liga Premier se enfrentarán el próximo mes en el Estadio de Wembley después de que el City venció el miércoles 3-1 al Newcastle para ganar la semifinal con un marcador global de 5-1.

Tanto el City como el Arsenal todavía están en la contienda por ganar todos los trofeos esta temporada. La Copa de la Liga es la oportunidad de levantar el primer trofeo importante de la campaña y de infligir potencialmente un golpe psicológico en la carrera por el título.

“Estamos aquí para ganar trofeos y damos lo mejor de nosotros cada día para llegar a estas finales y ganar el trofeo”, le dijo a Ske Sports el delantero del City, Omar Marmoush, quien anotó dos goles.

El Arsenal lidera actualmente la clasificación con seis puntos de ventaja sobre el City, que está en segundo lugar. Ambos equipos han avanzado a los octavos de final de la Liga de Campeones y a la cuarta ronda de la Copa FA.

La final de la Copa de la Liga es el 22 de marzo.

Dos goles en la primera mitad de Marmoush en el Etihad acabaron efectivamente con el Newcastle en una semifinal donde el City lideraba 2-0 desde el partido de ida. Tijjani Reijnders añadió otro antes del descanso.

El Newcastle anotó un gol de consolación a través del suplente Anthony Elanga y evitó la goleada después de los primeros 45 minutos.

El Arsenal aseguró su lugar en la final con una victoria de 1-0 contra el Chelsea el martes para sellar una victoria global de 4-2.

Rivalidad al alza

La final continuará la reciente rivalidad entre los clubes, después de que el City venciera al Arsenal por el título en 2023 y 2024. En ambas ocasiones, el Arsenal llegó a estar en la cima de la clasificación.

El equipo de Mikel Arteta está nuevamente por delante esta temporada y apunta a ganar el título por primera vez desde 2004.

La Copa de la Liga sería el primer trofeo importante de Arteta desde su temporada debut como entrenador del Arsenal, cuando ganó la Copa FA en el 2020.

Anteriormente fue asistente de Pep Guardiola en el City y la victoria en la final lo vería finalmente vencer a su antiguo colega por un trofeo importante.

Guardiola, mientras tanto, tendrá la oportunidad de ganar su 16mo trofeo importante desde que asumió el cargo en el City en 2016 y su quinta Copa de la Liga.

El City busca ganarla por novena vez y acercarse a uno del récord de diez en la competición que tiene el Liverpool.

El Arsenal ha ganado el trofeo dos veces, la más reciente en 1993.

La final de este año será una repetición del 2018, cuando Arteta formaba parte del equipo técnico de Guardiola mientras el City triunfaba.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes