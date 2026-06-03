El técnico de España confía en que Lamine Yamal estará listo para el debut del Mundial

Luis de la Fuente cifra mucha confianza de que Lamine Yamal estará en condiciones de jugar en el debut de España en el Mundial.

El seleccionador español confirmó el miércoles que Lamine no disputará el partido amistoso del jueves contra Irak en A Coruña, pero todo apunta a que estará disponible para enfrentar a Cabo Verde en el debut mundialista en Atlanta el 15 de junio.

“Mañana no va a estar para jugar, pero sigue cumpliendo los plazos. Si todo sigue como hasta ahora, podría estar listo para el debut en el Mundial, pero valoraremos en cada momento lo mejor para él y para el equipo”, dijo De la Fuente.

Yamal se lesionó el isquiotibial izquierdo al convertir un penal para el Barcelona en un partido de la liga española el 22 de abril. Esta semana comentó que tuvo miedo de perderse el Mundial y rezó para poder recuperarse a tiempo para el torneo, que comienza el 11 de junio en Norteamérica.

Se espera que el atacante de 18 años, lidere a la selección de España, que intentará ganar su segundo título mundial.

De la Fuente señaló que los otros dos jugadores lesionados de la convocatoria —Nico Williams y Víctor Muñoz— tampoco jugarán el miércoles, ni lo harán quienes participaron en la final de la Liga de Campeones.

El último amistoso de España será contra Perú en México el lunes. De la Fuente no dijo quiénes se espera que jueguen ese partido.

Tras debutar contra Cabo Verde en el Grupo H, España se medirá a Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y a Uruguay el 26 de junio en Guadalajara.

España nunca ha superado los octavos de final en un Mundial desde que ganó su único título en 2010.

“Estoy emocionado, feliz. Voy a poder participar en algo histórico y veo a todo el grupo, y no hablo solo de los futbolistas, muy feliz, lo que me llena a mí también", indicó De la Fuente. “Todos estamos ilusionados por empezar e intentar hacerlo bien en el torneo”.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa