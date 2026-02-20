Magic se vale de triples para endilgar a Kings su 15ta derrota seguida

Paolo Banchero anotó 30 puntos y el Magic de Orlando apaleó el jueves 131-94 a los Kings de Sacramento, quienes impusieron un récord indeseable de la franquicia al sufrir su 15ª derrota consecutiva.

Orlando estableció un récord del equipo con 27 triples en 51 intentos. Banchero encestó 5 de 7 desde la línea de 3 puntos y sumó seis asistencias y cinco rebotes en el inicio de una gira de cuatro visitas.

Los Kings rompieron el récord de ineficacia un día después de que el pívot estelar Domantas Sabonis y el escolta Zach LaVine se sometieron a cirugías que pusieron fin a su temporada. La franquicia tuvo rachas de 14 derrotas seguidas en 1959-60 y 1971-72 cuando jugaba como los Royals de Cincinnati.

El récord de derrotas consecutivas en la NBA es de 28, establecido por Filadelfia entre las temporadas 2014-15 y 2015-16 e igualado por Detroit en 2023-24.

Los Kings, el peor conjunto de la NBA, tienen marca de 12-45, con una gira de cinco partidos a continuación. Sacramento no ha ganado desde el 16 de enero, cuando venció a Washington en casa para su mejor racha de la temporada, con cuatro victorias seguidas.

Orlando superó el récord de triples del equipo de 25, establecido el 3 de enero de 2004 en Sacramento, durante una derrota 138-135 en doble prórroga.

Anthony Black añadió 20 puntos para Orlando. Desmond Bane anotó 17, Jett Howard 16 y Jevon Carter 14. Séptimo en el Este, el Magic mejoró a 29-25.

