Spurs apabullan a Suns 121-94 en Austin para su 7ma victoria seguida

Stephon Castle anotó 20 puntos, Victor Wembanyama sumó 17 y los Spurs de San Antonio arrollaron el jueves 121-94 a los mermados Suns de Phoenix para lograr su séptima victoria consecutiva.

San Antonio también enfrentará a Sacramento el sábado en Austin, una ciudad que los Spurs consideran parte de una megaregión que han cultivado durante años.

Castle encestó 8 de 11 tiros de campo y aportó cuatro asistencias y tres robos en 21 minutos. Wembanyama capturó 11 rebotes y puso cinco tapas durante su actuación de 25 minutos. De'Aaron Fox agregó 15 puntos y ocho asistencias en 22 minutos.

Los Spurs recibieron grandes aportes de los suplentes Dylan Harper (17 puntos) y Luke Kornet (10 puntos, nueve rebotes).

Jalen Green, que disputó apenas su octavo partido de una campaña marcada por las lesiones, lideró a Phoenix con 26 puntos. Mark Williams terminó con 11 tantos y 10 rebotes.

La estrella de los Suns, Devin Booker, jugó solo nueve minutos, todos al inicio del partido, antes de retirarse por molestias en la cadera derecha.

Phoenix tampoco contó con Dillon Brooks, quien cumplió una suspensión de un partido por cometer su 16ta falta técnica de la temporada. El escolta de los Suns Grayson Allen se perdió el encuentro por una lesión de tobillo.

