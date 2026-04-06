Magic remontan 15 puntos en la segunda mitad y vencen 112-108 a Pelicans

Desmond Bane anotó 27 puntos y el Magic de Orlando remontó un déficit de 15 puntos en la segunda mitad para imponerse el domingo por la noche 112-108 a los Pelicans de Nueva Orleans.

El Magic amplió a nueve partidos su racha de victorias ante los Pelicans, y Orlando ganó en Nueva Orleans por novena vez consecutiva. La última derrota del Magic ante los Pelicans fue el 23 de diciembre de 2021 en Orlando, y la última vez que perdió en Nueva Orleans fue el 18 de enero de 2017.

Orlando perdía 94-84 al inicio del cuarto periodo, pero utilizó una racha de 14-2 para tomar su primera ventaja desde el segundo cuarto.

Paolo Banchero sumó 23 puntos para Orlando, que ganó pese a encestar 7 de 33 (21%) desde larga distancia.

Saddiq Bey anotó 32 puntos para los Pelicans, que sufrieron su séptima derrota consecutiva. Yves Missi logró un máximo de temporada de 18 puntos y capturó 13 rebotes. Zion Williamson anotó 17 puntos, pero solo uno en el cuarto periodo.

Orlando, que ocupa el noveno lugar en la Conferencia Este, se colocó a un partido del sexto puesto de Philadelphia en su intento por evitar el torneo de play-in.

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