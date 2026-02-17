Madonna envía mensaje a la patinadora estadounidense Amber Glenn en Milán

La patinadora artística estadounidense Amber Glenn recibió un video de la “Reina del Pop” deseándole suerte en la competencia individual de los Juegos Olímpicos de Invierno justo antes de interpretar su programa corto en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina la noche del martes, que está musicalizado con la canción de Madonna “Like a Prayer”.

Madonna vio un clip de Glenn patinando con su canción.

“Tengo que decirte que me dejó boquiabierta”, le dice Madonna a Glenn en el video. “Eres una patinadora increíble. Tan fuerte, tan hermosa, tan valiente. No puedo imaginar que no vayas a ganar. Así que solo quiero desearte buena suerte. Ve por ese oro”.

Glenn se tapó la boca, sorprendida, mientras miraba.

“Estoy en shock. Estoy completamente en shock”, comentó. “De verdad estoy temblando. Dios mío”.

Madonna no es la única celebridad de renombre que ha mostrado su apoyo a Glenn y a sus compañeras de equipo Alysa Liu e Isabeau Levito, quienes se han apodado las “Blade Angels”. La superestrella del pop Taylor Swift puso la voz en off para un anuncio de NBC que las destaca.

El tema de los derechos musicales se convirtió en un gran problema para las patinadoras y los patinadores artísticos durante los Juegos de Milán-Cortina. Varios tuvieron que intentar frenéticamente conseguir la aprobación de la música de sus programas a última hora, y algunos incluso se vieron obligados a cambiar sus rutinas por completo.

Glenn estuvo entre quienes tuvieron un problema.

Su programa libre está musicalizado con “The Return”, de Seb McKinnon, quien produce música bajo el nombre CLANN. Él publicó en redes sociales se sorprendió escuchar la canción durante la actuación de Glenn en la competencia por equipos, misma que ayudó a Estados Unidos a ganar la medalla de oro.

McKinnon afirmó que Glenn no tenía el permiso adecuado para usar la canción, aunque ha formado parte de su programa durante los últimos dos años. Pero ambos hablaron por teléfono un par de días después y lograron arreglarlo.

“Me siento muy honrado de que Amber haya elegido mi música para su rutina, ¡y encima ganó el oro!”, expresó McKinnon. “Me alegra que las cosas se resolvieran de manera amistosa y que ambos defendamos la protección de los derechos de los artistas”.

A Glenn, conocida por hablar sin rodeos, le habían preguntado sobre los derechos musicales en la víspera de los Juegos Olímpicos. En ese momento dijo: “Si llego a recibir un mensaje de Madonna diciendo que no quiere que patine con su música, igual me emocionaré por recibir un mensaje de Madonna”.

Al final, Glenn obtuvo lo mejor de ambos mundos.

“Tú eres un ícono y una leyenda para siempre”, dijo Glenn en respuesta al video de Madonna, “y gracias por apoyar a los atletas en sus iniciativas artísticas, y espero poder hacerle justicia a la canción. Gracias”.

