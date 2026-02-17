Ucraniano Heraskevych recibe regalo de 200.000 dólares tras descalificación olímpica

El corredor ucraniano de skeleton que fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina recibió un regalo de más de 200.000 dólares el martes para ayudarlo a seguir compitiendo y defendiendo a su país.

A Vladislav Heraskevych se le prohibió competir en los Juegos Olímpicos la semana pasada porque insistió en usar un “casco de la memoria” adornado con imágenes de más de 20 atletas y entrenadores ucranianos muertos durante la guerra del país con Rusia.

El empresario ucraniano Rinat Akhmetov —propietario del club de fútbol Shakhtar Donetsk y de la acería Azovstal en Mariúpol— entregó el dinero a Heraskevych a través de su fundación benéfica. La cantidad equivale a lo que recibirían los medallistas de oro del país.

“A Vlad Heraskevych se le negó la oportunidad de competir por la victoria en los Juegos Olímpicos, y aun así regresa a Ucrania como un verdadero ganador. El respeto y el orgullo que se ha ganado entre los ucranianos con sus acciones son la mayor recompensa", señaló Akhmetov en un comunicado.

“Al mismo tiempo, quiero que tenga suficiente energía y recursos para continuar su carrera deportiva, así como para luchar por la verdad, la libertad y el recuerdo de quienes dieron su vida por Ucrania”.

Según un comunicado en nombre de la fundación de Akhmetov, el dinero está previsto que se pague a la fundación benéfica de Heraskevych, de 27 años, “para garantizar que el atleta y su equipo de entrenadores cuenten con los recursos necesarios para continuar su carrera deportiva y su labor de defensa de Ucrania en el escenario internacional”.

Shakhtar Donetsk juega regularmente en la Liga de Campeones pese a estar exiliado de su ciudad de origen y del Donbas Arena, valuado en 400 millones de dólares, desde 2014, cuando comenzó el conflicto en el este de Ucrania respaldado por Rusia.

