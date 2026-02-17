Galatasaray sorprende 5-2 a Juventus en repechaje de la Liga de Campeones

Galatasaray dejó a la Juventus al borde de la eliminación de la Liga de Campeones con una sensacional remontada para imponerse el martes por 5-2 en Estambul.

Abajo 2-1 al descanso en el partido de repechaje en el RAMS Park, el gigante turco reaccionó tras la reanudación. Noa Lang anotó dos de los cuatro goles de Galatasaray en la segunda parte para sorprender al conjunto italiano, dos veces campeón de Europa.

Galatasaray abonó una ventaja de tres goles con miras al partido de vuelta en Turín la próxima semana, con la posibilidad de instalarse en los octavos de final por primera vez desde 2014.

Juventus respondió bien al verse abajo por un gol tras el tanto de Gabriel Sara a los 15 minutos: Teun Koopmeiners igualó un minuto después y añadió otro antes del descanso.

Pero Galatasaray tomó el control en la segunda parte. Lang empató cuatro minutos después de la reanudación, al marcar desde corta distancia.

El zaguero colombiano Davinson Sánchez puso por delante al equipo local a la hora de juego y Juventus se complicó aún más cuando el lateral izquierdo colombiano Juan Cabal fue expulsado 22 minutos después de ingresar como sustituto al descanso.

Lang firmó su segundo gol al aprovechar un error de la defensa dentro de su propia área, y Sacha Boey sentenció con un remate al ángulo a los 86.

