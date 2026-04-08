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MacKenzie Gore permite 1 hit en 5 innings y ayuda a Rangers a blanquear 3-0 a Marineros

MARINEROS RANGERS
MARINEROS RANGERS (AP)

MacKenzie Gore permitió un hit en cinco entradas, Brandon Nimmo y Josh Smith conectaron dos hits cada uno el miércoles y los Rangers de Texas blanquearon 3-0 a los Marineros de Seattle.

Texas anotó las tres carreras en la quinta entrada para completar la barrida de una serie de tres juegos.

Gore (2-0) ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas. Bryan Woo (0-1) cargó con la derrota tras permitir tres carreras —una limpia— con cinco hits en cinco entradas.

Danny Jansen y Smith abrieron la quinta entrada con sencillos consecutivos para los Rangers antes de que el dominicano Ezequiel Duran siguiera con otro sencillo para llenar las bases.

Seattle apenas consiguió dos hits —sencillos de Mitch Garver y Cole Young— y se ponchó 13 veces.

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Chris Martin y Luis Curvelo lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras antes de que Cole Winn trabajara la novena para completar la blanqueada de dos hits.

La derrota fue la quinta consecutiva de los Marineros.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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