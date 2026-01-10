Macclesfield sorprende en la Copa FA y elimina al campeón defensor Crystal Palace, Man City anota 10

La Copa FA entregó otro resultado de cuento de hadas el sábado cuando el Macclesfield de sexta división — dirigido por el hermano de Wayne Rooney — eliminó al campeón defensor Crystal Palace en una de las mayores sorpresas de la competición.

Los equipos estaban separados por 117 lugares en la pirámide del fútbol inglés, pero Macclesfield ganó 2-1, lo que, dada la diferencia en las posiciones de la liga, se considera el resultado más improbable en los 155 años de historia de la Copa FA.

En el otro extremo, el Manchester City aplastó 10-1 al Exeter de la tercera división en un partido que contó con un gol en el debut del fichaje de 87 millones de dólares, Antoine Semenyo.

Pero el día perteneció al enérgico Macclesfield de Rooney.

Macclesfield es un pequeño club del noroeste de Inglaterra que fue relanzado después de que su predecesor, Macclesfield Town, fuera liquidado en 2020 debido a deudas .

El equipo, ubicado en el puesto 14 de la National League North, todavía está asimilando la pérdida de su delantero de 21 años, Ethan McLeod, quien murió en un accidente automovilístico mientras regresaba de un partido que jugó en Bedford Town el 16 de diciembre. Una pancarta con su nombre colgaba detrás de los banquillos en el partido contra el Palace y su familia estaba en las gradas para ver.

Fue una tarde emocionalmente agotadora para John Rooney, el hermano menor del gran jugador de Inglaterra y del Manchester United, Wayne Rooney, quien estaba en el partido trabajando para la BBC.

“Terminamos el partido y luego entro a la oficina y veo a la mamá y al papá de Ethan allí, eso es muy especial para mí”, dijo John Rooney. “Solo saber que estaban aquí con nosotros, y estoy seguro de que Ethan nos estaba mirando desde arriba hoy”.

Macclesfield tomó la delantera justo antes del descanso a través del capitán Paul Dawson, antes de que Isaac Buckley-Ricketts aumentara la ventaja a 2-0 a los 60 minutos tras un tumulto en el área penal.

El tiro libre de último minuto de Yeremy Pino para el Palace dejó a Macclesfield enfrentando seis minutos de nerviosismo en el tiempo de descuento mientras los aficionados locales coreaban "¡Silkmen! ¡Silkmen!" — el apodo del club.

Macclesfield sobrevivió y sus jugadores agregaron sus nombres a la historia de la competición.

Los aficionados corrieron al campo en Moss Rose — un modesto estadio con capacidad para 5.900 personas en el noroeste de Inglaterra — para celebrar tras el pitido final mientras Dawson y Duffy eran llevados en hombros.

“No pensé que fuera posible, pero hay un poco de esperanza de que cualquier cosa pueda suceder en el día”, dijo Rooney, quien comenzó y terminó su carrera como mediocampista en el club y está en su primera temporada como entrenador.

“No puedo creerlo. Fuimos increíbles desde el primer minuto" .

La última vez que el Palace jugó en la Copa FA, venció al City en la final para su primer trofeo .

La desastrosa tarde del Palace se resumió cuando el defensor central estadounidense Chris Richards hizo un saque de banda incorrecto en el último minuto del tiempo de descuento.

“No tengo palabras para esta actuación”, dijo el entrenador del Palace, Oliver Glasner.

El capitán del Palace, Marc Guéhi, habló con los aficionados que viajaron con el equipo tras la derrota.

City brillante

Semenyo fue titular por el entrenador del City, Pep Guardiola, un día después de unirse desde Bournemouth y fue uno de los nueve goleadores del equipo. El lateral derecho Rico Lewis anotó dos veces.

En un gesto elegante, Semenyo agradeció a los aficionados de Bournemouth “por todos los recuerdos” en un anuncio de página completa impreso en el periódico local Bournemouth Echo antes del partido.

“Es un tipo humilde. Aporta algo a la línea delantera que realmente queremos y necesitamos. Puede atacar rápido, quiere perseguir, es un tipo que no se detiene”, dijo el asistente del City, Pep Lijnders, quien dirigía las acciones en el área técnica mientras Guardiola cumplía una suspensión de un partido, sobre Semenyo.

El antiguo club de Semenyo perdió en Newcastle 7-6 en penales tras empatar 3-3 en un enfrentamiento de equipos de la Liga Premier en St. James' Park.

Anthony Gordon igualó para el Newcastle con un penal en el tiempo de descuento. Harvey Barnes anotó su segundo gol para el Newcastle dos minutos antes del final del tiempo extra, solo para que Marcus Tavernier igualara para el Bournemouth con segundos restantes.

En la tanda de penales, el portero del Newcastle, Aaron Ramsdale, detuvo el disparo de Bafodé Diakité en lo que resultó ser el tiro final .

Primera victoria de Rosenior

El Chelsea marcó el primer partido del nuevo entrenador Liam Rosenior al vencer 5 -1 al Charlton Athletic de segunda división.

El defensor Jorrel Hato y Tosin Adarabioyo anotaron a ambos lados del descanso para un Chelsea con amplia rotación antes de que Marc Guiu y los suplentes Pedro Neto y Enzo Fernández añadieran más goles.

Rosenior fue contratado el martes con un contrato de seis años como reemplazo de Enzo Maresca y se unió desde el Estrasburgo, que es parte del mismo grupo propietario que el Chelsea.

Más problemas para los Spurs

El Tottenham completó una semana miserable al perder 2-1 ante el Aston Villa.

El miércoles, los Spurs concedieron en el tiempo de descuento para perder en Bournemouth en la Liga Premier y algunos de sus aficionados descontentos se vieron envueltos en una disputa con los jugadores, incluido Micky van de Ven. Cristian Romero también criticó al club en las redes sociales.

Emi Buendía y Morgan Rogers anotaron para el Villa en la primera mitad y Wilson Odobert respondió para el Tottenham.

En otro enfrentamiento totalmente de la primera división, el Sunderland venció al Everton en penales después de que el partido terminara 1-1 tras el tiempo extra .

Los equipos de la Liga Premier Brentford, Fulham, Burnley y Wolverhampton vencieron a oponentes de nivel inferior.

