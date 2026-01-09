Man City ficha a Semenyo de Bournemouth en un operación de 87 millones de dólares

El Manchester City fichó el viernes al delantero ghanés Antoine Semenyo para reforzar sus opciones de ataque de cara a la lucha por los títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones.

Semenyo, autor de 10 goles y uno de los mejores atacantes en el fútbol inglés esta temporada, se marcha de Bournemouth tras un acuerdo valorado en 65 millones de libras (87 millones de dólares). Firmó un contrato de cinco años y medio.

Proporcionará competencia al grupo de extremos del City que ya incluye a Jeremy Doku, Omar Marmoush, Savinho y Oscar Bobb, y también podría ser un suplente para Erling Haaland, el único delantero de experiencia en la plantilla.

Savinho y Bobb están actualmente lesionados. Marmoush, que se encuentra en la Copa Africana de Naciones con Egipto, no ha sido tomado en cuenta esta temporada por el técnico Pep Guardiola.

Semenyo, de 26 años, también había estado sonado para firmar con el Manchester United y Liverpool. Militó en Bournemouth durante dos años y medio tras llegar procedente del Bristol City de la segunda división.

“Me describiría como un jugador potente, rápido, fuerte y letal frente a la portería, pero que sigo mejorando. Siento que aún no he alcanzado mi máximo nivel”, manifestó Semenyo en un comunicado del City. "Es un verdadero privilegio estar aquí”.

“Todavía me queda mucho por aprender y unirme al City va a ser lo mejor para mi desarrollo”, añadió.

‘Talento dado por Dios’

Semenyo cerró su paso con Bournemouth, anotando el gol de la victoria en tiempo de descuento contra Tottenham el miércoles. Lo hizo con un remate desde fuera del área.

"Todo simplemente se alineó", dijo el delantero, cuya habilidad con ambos pies lo convierte en un peligro en cualquiera de las bandas.

"Es muy difícil para los defensores marcarme, es mi talento dado por Dios", dijo Semenyo en declaraciones proporcionadas por el City.

El entrenador del City, Pep Guardiola, ha mostrado disposición para jugar más al contraataque esta temporada en un cambio de estilo, y el director de fútbol del club, Hugo Viana, dijo que Semenyo era un fichaje "ideal".

“Estamos constantemente observando jugadores en todo el mundo. Antoine era el que más queríamos”, dijo Viana Ha demostrado que puede rendir en la Liga Premier Es humilde, trabajador, profesional y totalmente enfocado en ser un mejor futbolista".

El City marcha segundo en la Premier, seis puntos detrás del Arsenal en su intento de recuperar el título después de cederlo a Liverpool la temporada pasada.

El equipo de Guardiola marcha cuarto en la clasificación de la Liga de Campeones de 36 clubes con dos partidos por disputar en la fase de liga. Los ocho primeros se clasifican automáticamente para los octavos de final.

Semenyo nunca ha jugado en la Champions. Podría debutar el sábado con el City contra Exeter en la tercera ronda de la Copa FA.

“No sé si será titular, pero seguro que estará convocado”, dijo Guardiola.

El City también encara las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, tocándole visitar a Newcastle en el primer partido el martes.

