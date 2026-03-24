Lukaku se baja de amistosos de Bélgica contra EEUU y México para centrarse en su forma física

El delantero del Napoli Romelu Lukaku no disputará los amistosos de Bélgica en Estados Unidos para ponerse en mejor forma física de cara al final de la temporada y el inminente Mundial.

Lukaku ha estado fuera de las canchas durante meses por una lesión de un isquiotibial y le falta ritmo de competencia con su club. Prefirió aprovechar la pausa internacional para trabajar en su condición física, informó la federación belga el martes.

Bélgica ya había descartado el lunes al mediocampista Hans Vanaken (Club Brujas) y al extremo Leandro Trossard (Arsenla) por lesiones.

Bélgica enfrentará a Estados Unidos el sábado en Atlanta y contra México, tres días después, en Chicago.

La Copa del Mundo comienza en junio.

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