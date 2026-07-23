Luka Modrić se queda otra temporada en el AC Milan. Cumplirá 41 tras jugar su 5to Mundial

El capitán croata Luka Modrić firmó el jueves por una temporada más con el AC Milan, cuando cumplirá 41 años.

Los Rossoneri anunciaron el jueves la ampliación del contrato de Modrić luego que el volante disputó su quinto Mundial. Fue titular en los cuatro partidos al frente de Croacia y superó las 200 apariciones con la selección nacional.

El ganador del Balón de Oro de 2018 seguía en el campo tras 109 minutos cuando la campaña de Croacia terminó de forma controvertida con un gol anulado en la derrota 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final.

"Uno de los mejores y más icónicos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su camino con la camiseta rossonera”, dijo el Milan en un comunicado.

El Milan terminó quinto en la Serie A en la primera temporada de Modrić en San Siro y disputará la Liga Europa esta temporada bajo el nuevo entrenador Ruben Amorim.

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