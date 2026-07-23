Moriyasu seguirá como director técnico de Japón y Oiwa lo reemplazará tras la Copa Asiática

El entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, continuará hasta la Copa Asiática del próximo año y luego se apartará, informó el jueves la Asociación Japonesa de Fútbol en un comunicado.

La JFA se reunió el jueves para tratar el puesto de entrenador y señaló que Go Oiwa, quien ha dirigido a la selección japonesa sub-23, asumirá el mando del equipo principal después de la Copa Asiática.

Se esperaba que Oiwa fuera presentado en una conferencia de prensa el viernes.

En el Mundial, Moriyasu condujo a su equipo a la ronda de 32 antes de perder 2-1 ante Brasil, cinco veces campeón.

La Copa Asiática se disputará en Arabia Saudí del 7 de enero al 5 de febrero. Un total de 24 selecciones ya se han clasificado y Japón figura entre los favoritos.

Japón jugará en el Grupo F con Indonesia, Qatar y Tailandia.

Moriyasu asumió el cargo después del Mundial de 2018 en Rusia. Llevó a Japón a la fase de eliminación directa en la edición de 2022 en Qatar, donde cayó ante Croacia en la tanda de penales.

Oiwa tuvo una carrera discreta como defensor y jugó tres veces con Japón antes de pasar a entrenar en la liga doméstica japonesa. Dirige a la sub-23 desde 2021.

El exastro japonés Keisuke Honda comentó recientemente que le interesaría convertirse en el entrenador de la selección nacional. Principalmente mediocampista, Honda jugó 98 veces con Japón y disputó tres Mundiales, el último en 2018.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes