Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions
Luis Díaz y Michael Olise marcaron en los minutos finales para que el Bayern Múnich venciera el miércoles 4-3 al Real Madrid en el partido de vuelta de su cuartos de final de la Liga de Campeones.
El encuentro terminó con los ánimos caldeados: los jugadores del Madrid reaccionaron furiosos porque el árbitro Slavko Vinčić expulsó a Eduardo Camavinga con una segunda tarjeta amarilla por una falta que parecía inofensiva sobre Harry Kane, después de que los jugadores del Bayern lo instaran a hacerlo a los 86 minutos.
Tres minutos después, el colombiano Díaz remató al interior del poste derecho y Olise puso cifras definitivas al duelo con un disparo que entró tras pegar en el poste lejano en el tiempo de descuento. El Bayern certificó una victoria global 6-4, ya que el gigante bávaro ganó el partido de ida de su cuartos de final por 2-1 en Madrid la semana pasada.
El Bayern se medirá al Paris Saint-Germain en las semifinales.
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