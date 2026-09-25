Luis Arraez sufre esguince en el tobillo izquierdo y Filis no logran clasificar aun

Luis Arraez se retorció en la tierra y se agarró el tobillo izquierdo después de intentar evitar un toque y llegar a salvo tras un rodado.

El líder de bateo de la Liga Nacional, Arraez, permaneció en el suelo durante un rato mientras los preparadores de los Filis de Filadelfia lo atendían. Finalmente salió cojeando del campo con ayuda y no pudo apoyar el peso sobre el pie.

El segunda base All-Star podría perderse los últimos tres juegos de la temporada regular por un esguince en el tobillo izquierdo.

¿Y los Filis?

Esperan no quedarse fuera de los playoffs después de desperdiciar dos oportunidades de asegurar un puesto de comodín de la Liga Nacional. Tendrán que contener a los Diamondbacks de Arizona durante el último fin de semana de la temporada.

“Sí, sentimos presión. Deberíamos sentir algo de presión. Sé que yo siento presión. Es esa época del año y estás tratando de ganar juegos”, afirmó el manager Don Mattingly.

El bullpen de los Filis volvió a venirse abajo en las entradas finales contra Milwaukee y su ofensiva siguió atascada en este bache de final de temporada. Los Cerveceros llegaron a 100 victorias por primera vez con su triunfo 5-1.

Los Filis necesitaban ganar para, al menos, tener una posibilidad de asegurar su quinta clasificación consecutiva a los playoffs. Tendrán una tercera oportunidad seguida de asegurar el pase cuando reciban a Tampa Bay el viernes por la noche.

Filadelfia aventaja a Arizona por dos juegos con tres por disputar. Los Diamondbacks cierran la temporada en San Diego y tienen el criterio de desempate a su favor sobre los Filis.

“Estamos en el asiento del conductor. Tenemos que ganar y ocuparnos de lo nuestro. Realmente no podemos preocuparnos por otros equipos o por lo que estén haciendo. Tenemos que seguir adelante. Tampa también es un gran equipo. Tenemos que salir y jugar nuestro béisbol”, señaló el All-Star Bryce Harper.

Filadelfia enviará al montículo al dominicano Cristopher Sánchez (18-6, 2,93 de efectividad) el viernes contra los Rays, campeones del Este de la Liga Americana, y necesita que su as zurdo calme los nervios dentro del clubhouse —y silencie a los aficionados que abuchearon al equipo cuando salió del campo tras su más reciente derrota.

Los Filis seguramente jugarán este fin de semana sin Arraez, tricampeón de bateo cuyo promedio de .310 lidera la Liga Nacional.

Arraez conectó un rodado en la sexta entrada al campocorto Cooper Pratt, y un tiro desviado sacó al primera base Jake Bauers de la almohadilla.

Arraez se lanzó hacia su derecha para evitar el toque y de inmediato se agarró el tobillo. Las radiografías de Arraez fueron negativas; batea para .278 con los Filis desde que fue adquirido de San Francisco en la fecha límite de cambios.

Bryson Stott pasó de la tercera base a la segunda y el panameño Edmundo Sosa tomó el relevo en la tercera.

La adquisición de Arraez obligó a un importante reacomodo defensivo que movió a Harper de la primera base al jardín derecho, a Stott de la segunda a la tercera y a Alec Bohm de la tercera a la primera. Los Filis se han mantenido en gran medida con esa alineación defensiva en el tramo final, pero Mattingly ahora tiene opciones.

Sosa podría quedarse en la tercera y mantener a Harper en el derecho, o Harper podría volver a la primera —dijo después de la derrota que estaba dispuesto a hacerlo— y el dominicano Bryan De La Cruz podría terminar la temporada en el jardín derecho.

Si los Filis evitan un derrumbe que los colocaría junto al equipo de 1964 en la infamia de la franquicia, Arraez tendrá cuatro días para recuperarse antes de que su Serie de Comodines de la Liga Nacional comience el martes.

Sin importar la alineación, los Filis necesitan encenderse. Han perdido 12 de 20 en total y se fueron de 16-1 con corredores en posición de anotar en dos derrotas ante los Cerveceros. El receptor J.T. Realmuto se ha ido de 29-0 en sus últimos turnos.

La fortaleza de los Filis sigue siendo su rotación abridora.

Andrew Painter permitió una carrera y ponchó a ocho, otra actuación magnífica en un repunte de la segunda mitad que debería darle un papel en la postemporada, ya sea en la rotación o desde el bullpen. Philadelphia recibió más buenas noticias de pitcheo más temprano en el día cuando el zurdo peruano All-Star Jesús Luzardo dijo que se ha recuperado lo suficiente de una inflamación en el hombro izquierdo como para poder lanzar en los playoffs.

La pregunta que de pronto surge en Filadelfia es esta: ¿pueden los Filis siquiera llegar hasta ahí?

“Creo que es más frustración que presión. Creo que sabemos lo buenos que podemos ser. A veces, no hemos jugado a ese nivel. Se siente como que una cosa no te sale bien y a veces es como: aquí vamos otra vez”, comentó el campocorto que atraviesa dificultades, Trea Turner.

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