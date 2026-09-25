Elly De La Cruz pega su 30mo jonrón y Rojos remontan para vencer 7-6 a Bravos

Los dominicanos Elly De La Cruz conectó su 30mo jonrón, Héctor Rodríguez y el novato Carlos Jorge también se volaron la barda, y los Rojos de Cincinnati remontaron la noche del jueves tras un déficit temprano para vencer 7-6 a los campeones del Este de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta.

Con la derrota, Atlanta aseguró el tercer puesto de preclasificación para los playoffs de la Liga Nacional, detrás de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Los Bravos (93-66) serán anfitriones de una Serie de Comodines al mejor de tres que comenzará el martes.

El jonrón de dos carreras de Rodríguez en la sexta entrada ante AJ Smith-Shawver (0-3) puso el marcador 7-6. De La Cruz amplió su mejor marca personal con un batazo al jardín derecho en la tercera, y necesita una base robada para lograr la cuarta temporada 30/30 en la historia de los Reds.

Connor Phillips (2-0), el tercero de seis lanzadores de Cincinnati, consiguió cuatro outs. Emilio Pagán trabajó la novena para su 25to salvamento.

La estrella venezolana de los Bravos Ronald Acuña Jr. regresó tras perderse un juego por una contusión. Se fue de 5-2 con una base robada.

El abridor de los Reds Brady Singer duró tres entradas y permitió cinco carreras con siete hits.

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