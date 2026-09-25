Cerveceros llegan a 100 triunfos por 1ra vez y frenan a Filis con victoria 5-1

Los Cerveceros de Milwaukee alcanzaron las 100 victorias por primera vez, y el venezolano Jackson Chourio conectó su jonrón número 25 para impulsarlos a una victoria 5-1 sobre Filadelfia la noche del jueves, lo que frenó el empuje de los Filis rumbo a los playoffs.

Los Filis necesitaban ganar para, al menos, tener una oportunidad de asegurar su quinto viaje consecutivo a los playoffs. En cambio, podrán intentarlo de nuevo para asegurar la clasificación por tercer juego seguido el viernes contra Tampa Bay.

Filis seguramente jugará sin el líder de bateo venezolano de la Liga Nacional, Luis Arraez, después de que salió del juego con un esguince en el tobillo izquierdo tras intentar evitar un toque en la primera base.

Jake Bauers conectó el sencillo que rompió el empate ante el venezolano José Alvarado (5-4) en la octava entrada, y Cooper Pratt y el mexicoamericano Joey Ortiz añadieron sencillos productores en el episodio para una ventaja de 4-1. Chourio pegó un cuadrangular solitario en la novena.

JoJo Romero (3-3) se llevó la victoria y Antonio Senzatela consiguió su cuarto salvamento.

El abridor de los Filis, Andrew Painter terminó con ocho ponches y tres bases por bolas en seis entradas.

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