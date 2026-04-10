Italia nombra a Silvio Baldini, técnico de la Sub21, como interino para próximos amistosos

Silvio Baldino, el técnico de la selección Sub21 de Italia, se hará cargo del equipo nacional absoluto para los amistosos internacionales del próximo mes.

El nombramiento de Baldini como técnico interino se anunció el viernes, 10 días después de que Italia volviera a no clasificarse para la Copa del Mundo.

La derrota de Italia en la tanda de penales ante Bosnia-Herzegovina, que decretó que el cuatro veces campeón se perderá un tercer Mundial consecutivo— precipitó las renuncias del presidente de la federación italiana de fútbol, Gabriele Gravina, y del técnico Gennaro Gattuso.

Baldini, de 67 años, dará el salto para los partidos contra Luxemburgo el 3 de junio y contra Grecia cuatro días después. Ambos encuentros serán como visitante.

Lo más probable es que se decida un nuevo técnico permanente después de que se nombre al reemplazo de Gravina, con elecciones convocadas para el 22 de junio.

Antonio Conte, el actual técnico de Napoli y que dirigió a Italia en la Eurocopa hace una década, es el favorito para retomar las riendas.

Otros nombres que se mencionan son los de Roberto Mancini, Simone Inzaghi y Massimiliano Allegri.

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