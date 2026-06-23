Giannis Antetokounmpo será traspasado de Bucks al Heat en un megacanje, según Fuente AP

Giannis Antetokounmpo quiere más campeonatos. El Heat de Miami también.

Y el Heat por fin tiene otra superestrella.

El Heat concretó la llegada de Antetokounmpo —dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y 10 veces All-Star— procedente de los Bucks de Milwaukee la noche del lunes, a cambio de un enorme paquete de jugadores y selecciones del draft, con lo que puso fin a una larga espera por la próxima gran incorporación de Miami.

Los términos, según una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, porque el movimiento aún no ha recibido la aprobación requerida de la liga: Antetokounmpo y Bobby Portis se dirigen a Miami a cambio del nativo de Wisconsin Tyler Herro, el mexico-estadounidense Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis. Milwaukee también recibe al menos cuatro selecciones, incluida la número 13, que se realizará en el draft de la NBA la noche del martes.

Esto pone fin a un intenso tira y afloja en los últimos días de la saga, con los Bucks considerando ofertas tanto de Miami como de Boston por Antetokounmpo —quien llevó a Milwaukee al título de la NBA en 2021, fue incluido en la lista del 75to aniversario de la NBA de los mejores jugadores de todos los tiempos, ha sido elegido nueve veces All-NBA y viene de una temporada recortada por lesiones en la que promedió 27,6 puntos por partido.

No ha sido ningún secreto que esto es lo que Miami buscaba, porque esto es lo que Miami suele buscar. El Heat logró movimientos similares al incorporar a Shaquille O’Neal en 2004 (lo que ayudó a conducir al título de la NBA en 2006) y al conseguir que LeBron James y Chris Bosh jugaran junto a Dwyane Wade en 2010 (lo que derivó en cuatro apariciones en las Finales de la NBA en cuatro temporadas juntos, además de los títulos de la NBA en 2012 y 2013).

Ahora le toca a Antetokounmpo. Con 31 años, el Heat claramente cree que aún le quedan muchos buenos años —y, en general, se da por hecho que al concretar este acuerdo le ofrecerán una enorme extensión más adelante este año.

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