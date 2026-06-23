Timberwolves traspasan a Julius Randle a Nets en acuerdo de 3 equipos, según fuente AP

Los Timberwolves de Minnesota están traspasando a Julius Randle y una selección de primera ronda a los Nets de Brooklyn como parte de un acuerdo entre tres equipos que también incluye a los Bulls de Chicago, manifestó el lunes por la noche una persona con conocimiento de los términos.

Los Timberwolves están enviando a los Nets la selección número 28 del draft del martes y recibirán la selección número 33, que se hará en la segunda ronda el miércoles por la noche, indicó la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el acuerdo no ha recibido las aprobaciones requeridas por la oficina de la liga.

ESPN, que fue el primero en informar del acuerdo, también señaló que los Bulls recibirían a Nic Claxton de Brooklyn en el traspaso.

Para Minnesota, el intercambio abre una serie de posibilidades financieras. Crea una excepción de traspaso de 33 millones de dólares, además de darle a los Timberwolves margen que pueden usar para volver a firmar a Ayo Dosunmu —algo que, según ESPN, ocurriría más tarde el lunes mediante un contrato de cinco años que podría valer 112 millones de dólares— y apuntar a más jugadores en la agencia libre.

Randle, tres veces All-Star, pasará a su quinto equipo tras etapas con Nueva York, Lakers de Los Ángeles, Nueva Orleans y los Timberwolves. Promedió 21,1 puntos esta temporada pasada, aunque en los 12 partidos de Playoffs de Minnesota lanzó apenas para 39% de campo y 24% en triples.

Claxton acaba de completar su séptima temporada en la NBA, todas con Brooklyn. Promedió 11,7 puntos esta temporada pasada.

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