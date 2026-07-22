José Ramírez vuelve a los Guardianes tras perderse 5 semanas por cirugía en la mano izquierda

El antesalista José Ramírez fue activado de la lista de lesionados de los Guardianes de Cleveland el miércoles tras perderse cinco semanas luego de una cirugía en la mano izquierda.

El siete veces All-Star había estado fuera desde que se lesionó ante Detroit el 13 de junio y se sometió a una operación para extirpar el hueso ganchoso (hamate) de la mano izquierda.

La reaparición del mejor jugador de Cleveland le da al club un gran impulso mientras defiende su título de la División Central de la Liga Americana.

Los Guardians lograron mantenerse a flote sin el astro dominicano,con marca de 15-15. Cleveland afrontó su juego del miércoles contra Minnesota en un empate virtual por el primer lugar con los Medias Blancas de Chicago.

Ramírez entró en alineación titula como segundo al bate y de defensor de la tercera base en el partido del miércoles.

No realizó una asignación de rehabilitación en ligas menores antes de ser activado. Los Guardianes confiaron en él durante toda su recuperación. Tuvo una lesión similar en la mano derecha en 2019, la única otra ocasión en la que ha estado en la lista de lesionados.

Para hacerle espacio a Ramírez, los Guardianes enviaron al jardinero Kahlil Watson a su sucursal de Triple-A en Columbus.

Ramírez, de 33 años y dueño de numerosos récords ofensivos del club, bateaba para .239 con 10 jonrones y 33 carreras impulsadas en 72 juegos antes de lesionarse. Los Guardianes no son los mismos sin él en la alineación, y su sola presencia debería ayudar a un equipo que ha tenido dificultades para anotar.

Watson jugó bien durante su etapa con los Guardians, bateando para .239 con un jonrón y 11 carreras impulsadas en 27 juegos. La noche del martes, realizó una atrapada en salto que terminó el juego cerca de la línea del jardín derecho antes de estrellarse contra la pared acolchada.

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