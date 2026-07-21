Torkelson y Dingler ayudan a los Tigres a vencer por 8-6 en 10 entradas a los Cachorros

Spencer Torkelson conectó un sencillo de dos carreras en la décima entrada de tres anotaciones de Detroit, y los Tigres superaron la noche del lunes por 8-6 a los Cachorros de Chicago.

Dillon Dingler conectó dos jonrones solitarios mientras Detroit mejoró a 12-4 en sus últimos 16 juegos, manteniendo su impulso para seguir unido de cara a la fecha límite de canjes del 3 de agosto. Riley Greene también se voló la barda, y el venezolano Gleyber Torres tuvo dos hits y recibió dos bases por bolas en su regreso tras una lesión en el oblicuo.

Kenley Jansen (2-4) se llevó el triunfo y Tyler Holton se encargó de la décima para su primer salvamento de la temporada. Jansen ponchó a Alex Bregman para el último out de la novena, con las bases llenas.

Trent Thornton (3-3) abrió la décima por Chicago, pero el derecho fue ayudado a salir del campo después de que el batazo de regreso de Greene, a 108,9 mph, lo golpeara en la parte baja de la pierna izquierda.

Dingler puso el juego 6-5 cuando impulsó a Hao-Yu Lee con un sencillo dentro del cuadro ante el mexicano Javier Assad.

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