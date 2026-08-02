La japonesa Shiho Kuwaki gana el Abierto Británico femenino en el segundo hoyo de desempate

Shiho Kuwaki, de Japón, salvó el par para seguir con vida en un desempate de muerte súbita el domingo y ganó con un par en el segundo hoyo extra para adjudicarse el Abierto Británico Femenino sobre Esther Henseleit, de Alemania, y conseguir su primer título major.

Kuwaki terminó con 70 golpes, 1 bajo par, y parecía ganadora en el juego regular hasta que Henseleit embocó un putt de birdie de 40 pies en el hoyo 18 en Royal Lytham & St. Annes para firmar un 70 y alcanzar a Kuwaki con 5 bajo par, 279.

Henseleit tuvo entonces la ventaja en el desempate cuando la japonesa de 23 años quedó en hierba alta antes de un búnker y tuvo que jugar de seguridad, dejando la bola corta del green. Kuwaki pegó un wedge a 3 pies para salvar el par y obtuvo otra oportunidad cuando Henseleit falló un putt de birdie de 15 pies para ganar.

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