Max Clark conecta su primer jonrón en las mayores y guía a Tigres a triunfo ante A's

Max Clark conectó un jonrón en su segunda noche en las Grandes Ligas y los Tigres de Detroit vencieron el sábado 8-6 a los Atléticos.

Los Tigres ascendieron a Clark desde las ligas menores el viernes, y la tercera selección global del draft de 2023 ha causado impacto de inmediato. En su debut pegó tres hits e impulsó una carrera, y luego abrió el juego con un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada ante Jack Perkins (2-7) en su segundo partido.

Kevin McGonigle conectó jonrón por segundo juego consecutivo y el venezolano Gleyber Torres también se voló la cerca para ayudar a que los Tigres se colocaran a 2 1/2 juegos del último puesto de comodín, a dos días de la fecha límite de canjes.

Los jonrones de Clark y del también seleccionado en el draft de 2023 McGonigle marcaron la primera vez que los Tigres reciben jonrones de dos jugadores de 21 años o menos en el mismo juego.

El dominicano Framber Valdez (6-7) permitió dos carreras y nueve hits en siete entradas para conseguir su décima victoria de por vida contra los A's.

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